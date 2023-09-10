سعود بن جلوي يُكرِّم طلاب وطالبات تعليم جدة الفائزين في المسابقات الدوليَّة

جدة : البلاد

كرَّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمقر المحافظة اليوم, 16 طالبًا وطالبة من تعليم جدة الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات (آيسف ، آيتكس ، تحدي القراءة العربي ، مقياس الموهوبين العرب)، بحضور مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي, وعددٍ من قيادات التعليم.

وقدَّم الأمير سعود بن جلوي التهنئة للطلاب والطالبات وأسرهم، وحثَّهم على المزيد من النجاحات، متمنيًا لهم التوفيق.

من جهتها قدَّمت اللهيبي شكرها وتقديرها لسمو محافظ جدة على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لتعليم جدة.

يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة بإدارة نشاط الطلاب (بنين – بنات) حققت المركز الأول والمركز الثالث في مشروع تحدي القراءة العربي في نسخته السابعة على مستوى المملكة عن فئة( البنين والبنات)، وكذلك عن فئة (ذوي الهمم).

كما حققن طالبات تعليم جدة مراكز متقدمة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2023) في مجالات الطاقة، والهندسة البيئية، وعلوم الأرض والبيئة، ومجال التقنيات الهندسية، وأكثر من 8 جوائز خاصة.

فيما حقق 3 طالبات من تعليم جدة 3 ميداليات في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية آيتكس، منها (ذهبية) عن المشروع البيئي في الكشف المبكر عن حرائق الغابات، و(فضيتين) في مجال الصحة والتقنيات الطبية.

وعلى مستوى الطلاب تم تحقيق المركز الأول والدرجة الأعلى في مقياس (الموهوبون العرب) للعام 2023، وذلك على مستوى طلاب المملكة العربية السعودية.