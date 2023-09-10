بعد رباعية اليابان.. إقالة هانز فليك من منتخب ألمانيا

أقال المنتخب الألماني مدربه هانز فليك (58 عامًا) اليوم الأحد في بيان رسمي، بعد يوم واحد من الخسارة الودية أمام اليابان (1-4) في فولفسبورغ.

تولى فليك تدريب (ناسيونال مانشافت) في أغسطس 2021، لكنه لم يحقق أي نجاحات تُذكر وخرج من الدور الأول في نهائيات كأس العالم قطر 2022.



إقالة فليك جاءت في وقت يستعد فيه المنتخب الألماني لخوض كأس أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها الأراضي الألمانية بين 14 يونيو و14 يوليو.



وقدّم المنتخب الألماني عروضًا متواضعة للغاية في الآونة الأخيرة مع المدرب فليك، حيث انتصر فقط في 4 مباريات من أصل آخر 17 مناسبة.