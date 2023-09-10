الرياضة

بعد رباعية اليابان.. إقالة هانز فليك من منتخب ألمانيا

محمد ابو الوفاaccess_time25 / صفر / 1445 هـ      10 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
إقالة هانز فليك من منتخب ألمانيا

أقال المنتخب الألماني مدربه هانز فليك (58 عامًا) اليوم الأحد في بيان رسمي، بعد يوم واحد من الخسارة الودية أمام اليابان (1-4) في فولفسبورغ.

 

تولى فليك تدريب (ناسيونال مانشافت) في أغسطس 2021، لكنه لم يحقق أي نجاحات تُذكر وخرج من الدور الأول في نهائيات كأس العالم قطر 2022.


إقالة فليك جاءت في وقت يستعد فيه المنتخب الألماني لخوض كأس أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها الأراضي الألمانية بين 14 يونيو و14 يوليو.


وقدّم المنتخب الألماني عروضًا متواضعة للغاية في الآونة الأخيرة مع المدرب فليك، حيث انتصر فقط في 4 مباريات من أصل آخر 17 مناسبة.

 

m.abo.elwafa

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