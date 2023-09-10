بسبب “عقوبة” معلقة منذ عامين.. النصر يواجه بيرسبوليس بدون جماهير في إيران

الرياض – هاني البشر
بعد إعلان الاتحاد الآسيوي مؤخرًا- بشكل رسمي- عن إلغاء إقامة أي مباراة تابعة له على ملاعب محايدة بين فرق وأندية القارة الصفراء، وعودة العلاقات المقطوعة منذ مدة طويلة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإيراني وخوض أندية البلدين المباريات بشكل طبيعي، قرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباراة النصر وبيرسبوليس الإيراني في طهران، ولكن المفاجأة أن فريق النصر لكرة القدم سيلعب الجولة الأولى من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا ضد نظيره بيرسبوليس في إيران، وتحديدًا في ملعب “آزادي” بدون تواجد جماهيري، وذلك بسبب عقوبة سابقة على الفريق الإيراني.
وتعود تفاصيل العقوبة على فريق بيرسبوليس، الذي نشر صورة في موقع التواصل الاجتماعي “الإنستغرام” الرسمي عام 2021 قبل مواجهة غوا الهندي، وكتب فيها” عازمون على احتلال الهند مجددًا، كما فعل الجيش الإيراني قبل 282 عامًا، ولكن عن طريق الكرة” ليتقدم الاتحاد الهندي لكرة القدم بشكوى رسمية ضد إدارة نادي بيرسبوليس الإيراني؛ ليصدر بعدها الاتحاد الآسيوي عقوبة على بيرسبوليس بالحرمان مباراة واحدة على أرضه بدون جمهور، وذلك في 2021/5/28 وتم إلزامه بلعب مباراة على أرضه بدون جمهور.
بعدها لعب دور الـ 16 خارج أرضه، ودور الثمانية بنظام التجمع، ثم استأنف بيرسبوليس على العقوبة، وصدر قرار في 29-9-2021 برفض الاستئناف وتثبيت العقوبة، وفي نسخة 2022 لم يشارك الفريق الإيراني في البطولة؛ لتكون مباراة النصر وبيرسبوليس في إيران بدون جمهور تنفيذًا للعقوبة، ويطمح بيرسبوليس الإيراني حاليًا في إقناع الاتحاد الهندي ونادي جوا، لدفع غرامة مالية بدلًا من منع الجماهير قبل انطلاق منافسات البطولة الآسيوية أمام النصر السعودي.
يذكر أن نادي النصر أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2024/2023 التي تضم إلى جانبه “بيرسبوليس الإيراني، والدحيل القطري، والاستقلال الإيراني”.