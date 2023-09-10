الرياضة اليوم.. انطلاق البطولة المفتوحة للهوكي وبطولة السيدات الأولى

الرياض – محمد الجليحي

ينظم الاتحاد السعودي للهوكي منافسات البطولة المفتوحة الثامنة للهوكي والبطولة الأولى للسيدات التي ستنطلق اليوم الأحد على الصالة الرياضية المغطاة في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتستمر لمدة يومين، ويتنافس على لقبها أربعة فرق فئة (الرجال) وثلاثة فرق فئة (السيدات) بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة، حيث تعد هذه البطولة ضمن سلسلة من البطولات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المملكة، وكان فريق يونايتد جدة قد توج بكأس النسخة الأخيرة التي نظمت في يونيو الماضي في محافظة جدة. وقد نجح اتحاد الهوكي في تنظيم كافة البطولات الماضية تحت إشرافه، جاء من ضمنها بطولة الرياض العربية للهوكي الخماسي التي اختتمت في يناير الماضي؛ حيث تعتبر أول بطولة على مستوى الخليج والوطن العربي.