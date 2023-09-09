نيودلهي : البلاد

أطلقت وزارة الإعلام النسخة الثالثة من واحة الإعلام في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023، بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.

وتعد واحة الإعلام إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة.

وزارة الإعلام تقيم #واحة_الإعلام في نيودلهي بالتزامن مع قمة العشرين وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.https://t.co/pWjMe8CWed#صحيفة_البلاد #مجموعة_العشرين pic.twitter.com/gdXJKmxmiQ — صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 9, 2023

وتأتي هذه النسخة الدولية الأولى للواحة التي تقام خارج المملكة، انطلاقًا من دور المملكة الريادي في المجال الإعلامي والثقافي والسياحي، والرغبة في إبراز التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

وتضم واحة الإعلام التي تقيمها الوزارة بشراكة إستراتيجية مع مشروع نيوم؛ أكثر من 20 مشروعًا في 12 جناحًا تعرض إنجازات المشروعات التحولية الكبرى في المملكة، ويشارك فيها وزارات الطاقة والرياضة والاستثمار والثقافة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة البحر الأحمر الدولية والمعهد الملكي للفنون التقليدية ومبادرة مستقبل الاستثمار ومركز التواصل الحكومي ومبادرة كنوز السعودية.

وتستعرض الواحة نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى، من خلال تقنيات متطورة تتيح للزائر الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسمح له بالتواصل مباشرة مع المختصين للإجابة على أسئلته واستفساراته بشأنها، والتي بدورها تسهم في تعرف المهتمين على المشروعات بشكلٍ دقيق.

ومن المتوقع أن يزور الواحة أكثر من 2000 زائر من المسؤولين المشاركين في قمة مجموعة العشرين، ورجال أعمال وإعلاميين من مختلف دول العالم ومن جمهورية الهند.

كما تستضيف الواحة أكثر من (50) وسيلة إعلامية و(200) إعلامي قدموا للمساهمة في تغطية قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند خلال الفترة من 9 حتى 11 سبتمبر 2023م.

وتسعى وزارة الإعلام من خلال إقامة الواحة لأن يخوض الزائر تجربة متكاملة، يمر خلالها على جميع أقسام الواحة، ومخاطبة عقله وحواسه وعواطفه، ليشعر أنه يزور تلك المشروعات والمبادرات على أرض الواقع.

يذكر أن هذ النسخة الدولية من الواحة هي الثالثة بعد نسختين محليتين، أقيمت الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة خلال يومي 18 و19 مايو 2023م، وأقيمت الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2023م.