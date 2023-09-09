مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية

الرياض : البلاد

وقّع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية؛ وذلك لتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما في إحياء اللغة العربية للطفل وتعزيزها، وتفعيل دور الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، بحضور معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، عضو مجلس أمناء المجمع.

ومثّل المجمع الأمين العام المكلف الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، فيما مثّل المؤسسة الرئيس التنفيذي همام بن خالد زارع.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في بناء المنصات والأدوات التعليمية الإثرائية للغة العربية للطفل، وبناء معجم رقمي مصور وناطق للغة الطفل مخصص لمرحلة رياض الأطفال، والعمل على نشر الكتب الموجهة إلى الأطفال في المجالات ذات الأولوية، مثل: أدب الطفل، وتعزيز اللغة العربية لدى الأطفال، ونحوهما.

وتضمنت المذكرة التعاون في إعداد الدليل الإرشادي الموجه للأسرة في مجال التربية اللغوية للطفل، وتأليف السلاسل التعليمية والمواد الإثرائية للطفل العربي ومتعلمي اللغة العربية، إضافة إلى التعاون في دعم الابتكارات الرقمية في تعليم اللغة العربية للطفل.

يذكر أن مذكرة التفاهم تندرج ضمن مبادرات مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وشراكاته الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بالتنمية اللغوية العربية، الهادفة إلى زيادة مستوى الاستخدام والإتقان للغة العربية، وتعزيز حضورها، والمحافظة عليها، وإبرازها ونقلها إلى الأجيال المقبلة بصفتها مكونًا للهوية الوطنية لدى السعوديين، على نحو ينسجم مع برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.