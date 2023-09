خطوة واحدة تفصل فيراتي عن العربي القطري

قالت وسائل إعلام: إن متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي (30 عامًا) بات قريبًا للغاية من ترك باريس سان جيرمان، والتوجّه إلى نادي العربي القطري.

فيراتي سقط من حسابات مدرب الـ(بي إس جي) الجديد، الإسباني لويس إنريكي، ويعمل النادي الباريسي حاليًا على قدم وساق لبيع اللاعب المخضرم.

وحذف باريس سان جيرمان اسم فيراتي من قائمة لاعبيه المعنيين بالمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2023-2024).

حسب الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن فيراتي أوجد اتفاقًا نهائيًا بالفعل مع إدارة نادي العربي.

سيسدل فيراتي الستار على 10 مواسم متتالية مع باريس سان جيرمان، حيث وفد إليه أول مرّة صيف 2012 من بيسكارا الإيطالي.

من المرجّح أن يصل فيراتي إلى قطر الأسبوع المقبل، لإتمام الفحوصات الطبية وإمضاء العقود، تمهيدًا للانضمام إلى فريقه الجديد.

Qatari side Al Arabi now hope to get Marco Verratti deal sealed by next week. Verratti was not in Doha this week yet, still waiting to plan for travel 🇮🇹🇶🇦 #AlArabi

Agreement reached with PSG 10 days ago for fee close to €45/50m, final details to be clarified on player side. pic.twitter.com/oOMpPBC3Aa

