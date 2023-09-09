الرياضة

خطوة واحدة تفصل فيراتي عن العربي القطري

محمد ابو الوفاaccess_time24 / صفر / 1445 هـ       9 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
فيراتي يقترب من العربي القطري

قالت وسائل إعلام: إن متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي (30 عامًا) بات قريبًا للغاية من ترك باريس سان جيرمان، والتوجّه إلى نادي العربي القطري.

 

فيراتي سقط من حسابات مدرب الـ(بي إس جي) الجديد، الإسباني لويس إنريكي، ويعمل النادي الباريسي حاليًا على قدم وساق لبيع اللاعب المخضرم.

 

وحذف باريس سان جيرمان اسم فيراتي من قائمة لاعبيه المعنيين بالمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2023-2024).

 

حسب الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن فيراتي أوجد اتفاقًا نهائيًا بالفعل مع إدارة نادي العربي.

 

سيسدل فيراتي الستار على 10 مواسم متتالية مع باريس سان جيرمان، حيث وفد إليه أول مرّة صيف 2012 من بيسكارا الإيطالي.

 

من المرجّح أن يصل فيراتي إلى قطر الأسبوع المقبل، لإتمام الفحوصات الطبية وإمضاء العقود، تمهيدًا للانضمام إلى فريقه الجديد.

 

m.abo.elwafa

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