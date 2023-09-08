الرياضة على صهوة “بخترة” و”داهي” و”الهبر”.. عادل الفريديّ يحقّق فوزًا ثلاثيًّا في الحفل الـ40 من سباقات الطائف

متابعة- محمد الجليحي

سجّل الخيّال عادل الفريديّ حضورًا مميزًا بين الفرسان في الحفل الـ40 من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد للفروسية في الحوية، بمشاركة نخبة من الخيّالة والجياد والأفراس. وظفر الفريديّ بصدارة الأشواط الأوّل والثالث والسادس، وفاز ستة خيّالة بالأشواط الأخرى، في الحفل الذي انطلق عصر أمس ووصل مجموع جوائز الأشواط التسعة، التي تنوّعت درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها إلى 214 ألف ريال. وتصدّرت الفرس “بخترة”، المملوكة لإسطبل الأصايل، قمّة ترتيب الشوط الأول، على مسافة 1200 متر، بإرشادٍ من المدرّب غيث الغيث، وقيادة من الخيّال عادل الفريديّ، بفارق مريح من الأطوال عن ملاحقيها. وذهبت صدارة الشوط الثاني، الذي امتدّ لـ1400 متر، إلى الفرس “مستوعبة”، المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث قادها الخيّال كاميلو أوسبينا ودرّبها أحمد محمود، وتقدّمت الرؤوس المشاركة بعد الانطلاقة بقليل، ووسّعت الفارق عن جميع ملاحقيها في آخر 200 متر. وأقيم كلٌّ من الأشواط الثالث والرابع والخامس على مسافة الـ1400 متر أيضًا، حيث فاز بالثالث الجواد “داهي”، المملوك لخالد مشرف مطلق بن شنان، مع الخيّال عادل الفريديّ والمدرّب عبد العزيز خالد.

وقاد الخيّال محمد الحبيل الفرس “الرميصاء”، المملوكة لإسطبل عذبة للسباقات، إلى حسم الشوط الرابع، بإرشادٍ من المدرّب لوكاس جايتن. وبفارق طول واحد، حصدت الفرس “شيهانة الخالدية الثانية”، المملوكة لإسطبلات الخالدية، المركز الأوّل في الشوط الخامس، بعد منافسةٍ مع الفرس “منتصرة الخالدية”، وانتصر الخيّال فهد الفريديّ في الشوط، متفوقًا بنحو 18 جزءًا من الثانية، على شقيقه عادل الفريديّ. وفرض الجواد “الهبر”، المملوك لأبناء عبد الله عيد أبوثنين، تفوّقه في الشوط السادس، بدءًا من الـ400 متر الأخيرة، حاسمًا الشوط الذي امتدّ لـ1600 متر، بقيادةٍ من الخيّال عادل الفريديّ، وإرشادٍ من المدرّب عبد الله فالح، ليصل منفردًا إلى خطّ النهاية. وحقّق الجواد “ستار هورس”، لمالكه عبد الرحمن سعيد السيد، صدارة الشوط السابع بمسافته البالغة 1600 متر، قبل نهايته بقليل، بعدما تمكّن من تجاوز “ما عليك” الذي تقدّم الرؤوس أغلب أوقات الشوط، بقيادة من الخيّال جيمي كاريون، وإرشاد المدرّب محمد آل حيدر. وفي الشوط الثامن، الذي امتدّ للمسافة نفسها وكان شديد التنافسيّة، اقتنص الجواد “الخضرم”، المملوك لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدليّ، المركز الأوّل، مع الخيّال خالد الميمونيّ، بفارق نصف طول فقط أمام الفرس “منة الباري”، التي قادها الخيّال ذرب التمياط. وكان الجواد “قايدها”، الذي قاده الخيّال كاميلو أوسبينا، متصدّرًا الشوط في أغلب أوقاته، لكن “الخضرم”، الذي درّبه عبد العزيز الموسى، حلّ أولًا في الثواني الأخيرة، وبفارق 9 أجزاء فقط من الثانية عن “منة الباري”، بينما تراجع “قايدها”، وأنهى السباق في المركز الثامن. واختُتِم الحفل بأطول أشواطه، التاسع، الذي امتدّ لـ2000 متر، وأسفر عن حصول الفرس “شيهانة الرعيلة”، المملوكة لخالد سالم اللهيبيّ، على المركز الأوّل، مع الخيّال عبد الإله الحصين والمدرّب عبد الرحمن الفرحان. وخطفت الفرس الفائزة الصدارة في الـ200 متر الأخيرة، مندفعةً بقوة إلى خطّ النهاية، قبل الفرس “آر بي باركس لايتس”، التي قادها الخيّال سيف البلوشي. حضر الحفل جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة.