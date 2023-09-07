الرياضة الصدفة تدخل “عهد” عالم رياضة الهجن

متابعة – هاني البشر

قادت الصدفة” عهد السفياني” المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن لتقديم ضيافة المركز الإعلامي، لدخولها عالم رياضة الهجن من أوسع أبوابه، حيث تقدمت للمشاركة في شوط الماراثون الدولي المفتوح، الخاص للراكب البشري المخصص للنساء على أرض ميدان الطائف التاريخي، إضافة لرغبتها تملك هجن للمشاركة في بطولات الاتحاد السعودي للهجن وخاصة النسخة المقبلة من المهرجان. وكشفت السفياني (25 عامًا) المقيمة في الطائف، أنه أحبت هذه الرياضة وساهم الماراثون النسائي في تعلقها أكثر به، وأمنيتها أن تكون من ممارسي رياضة الآباء والاجداد العريقة، وقالت: ” تشرفت بتولي تموين المركز الإعلامي بالأطعمة والمشروبات للإعلاميين طوال مدة المهرجان، خلال بقائي معهم أحسست أنني ضمن فريق العمل، كنت أتابع عملهم بشغف، شدني قوة المهرجان، والدول المشاركة، والإعداد الكبيرة من المطايا وجمالية التنظيم”. وأضافت “خلال تلك الفترة قررت دخول عالم رياضة الهجن، والماراثون النسائي كان أحد أهم الأسباب، قررت المشاركة وخضعت للتدريب، لكن للأسف لم تكن الشروط تنطبق علي في وقتها، وأجلت قرار المشاركة للنسخة المقبلة، أيضا سأتملك هجنًا قريبًا”. وعن عملها في المركز الإعلامي في المهرجان، قالت عهد:” أقوم بتجهيز بوفيه كامل لأكثر من 100 فرد يومياً، تقريباً لأكثر من 2500 شخص طوال مدة المهرجان، تجربة ممتازة وخاصة أنها في رياضة أنا أحببتها”. وأضافت: ” تعلمت هذه المهنة من الصفر، حيث بدأت العمل في مقهى في الطائف، أصبحت اليوم أمتلك شركة خاصة بي وبطاقم سعودي كامل، تجربة العمل في المهرجانات والبطولات والأحداث الرياضة تجربة جميلة، وبإذن الله، ستكرر”.