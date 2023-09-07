الرياضة السعودية تستعيد” سيف ولي العهد”

متابعة – هاني البشر

استعادت المملكة العربية السعودية جائزة سيف ولي العهد للنقاط في مهرجان ولي العهد للهجن، وحققته للمرة الرابعة في تاريخ المهرجان، وذلك عقب نجاح مالك الهجن عايض بن رفعان القحطاني في تحقيق جائزة المركز الأول، ضمن النسخة الخامسة التي اختتمت اليوم الخميس.

وفازت السعودية باللقب ثلاث مرات على التوالي، وذلك في النسخة الأولى عام 2018، والنسخة الثانية عام 2019، والنسخة الثالثة عام 2021، فيما ذهب اللقب في النسخة الرابعة للإمارات عام 2022. وظفر بن رفعان بجائزة السيف الذهبي وجائزته البالغة مليون ريال، عقب نجاحه في جمع 120 نقطة، فيما ذهب السيف الفضي لمالك الهجن القطري حمد جارالله البريدي وجائزته البالغة 500 ألف ريال عقب نجاحه في جمع 63.5 نقطة، فيما جاء مالك الهجن عبد العزيز بن معلاء السهلي ثالثاً في القائمة، وحقق السيف البرونزي وجائزته البالغة 250 ألف ريال عقب نجاحه في جمع 57 نقطة. وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن قد قررت في يوليو الماضي رفع قيمة جائزة سيف ولي العهد من مليون ريال، إلى 1.750 مليون ريال؛ كونها الهدف الأغلى والأول لملاك الهجن، فالحاصل عليه يحمل لقبًا تاريخيًّا لمسيرة الملاك والفوز للأكثر نقاطًا. وكانت جائزة سيف ولي العهد في النسخ الأربع الماضية يفوز بلقبها المالك الأكثر نقاطًا في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية إضافة لحصوله على مبلغ مليون ريال.