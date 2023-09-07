الرياضة أكثر من 4 مليارات ريال قيمة هجن نهائي مهرجان ولي العهد

متابعة – هاني البشر

تخطت القيمة السوقية للمطايا المشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة أربعة مليار؛ وفق مختصين مشاركين في المهرجان. وبلغ عدد المطايا المشاركة في هذه المرحلة 8394 مطية، فيما بلغ متوسط القيمة السوقية للمطية الواحدة قرابة 500 ألف ريال، حيث شارك في منافسات فئة الحيل والزمول 668 مطية، فئة الثنايا 759 مطية، فئة جذاع 530 مطية، فئة لقايا 2632 مطية، وفئة حقايق 3805 مطية. وكانت النسخة الخامسة من المهرجان قد كسرت أرقام النسخ الأربع بوصول النسخة الحالية لعدد 20.216 مطية، فيما تخطت عدد المطايا المشاركة في نسخ المهرجان حاجز الـ 70 ألف مطية. وعززت أرقام المطايا المشاركة في الرقم التاريخي الذي أدخل المهرجان موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم في نسخه الأربعة الماضية، حيث تسلم الاتحاد السعودي للهجن في 21 سبتمبر 2018 شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، وذلك بتسجيل النسخة الأولى أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.178 مطية. وبلغ عدد المطايا المشاركة في المهرجان 77.283 مطية، فيما بلغ عدد المطايا عام 2018 في النسخة الأولى 11.178 مطية، 13.377 مطية في النسخة الثانية عام 2019، و14،745 في النسخة الثالثة عام 2021، و14.843 مطية في عام 2022.