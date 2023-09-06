21 إتفاقية في منتدى الإستثمار السعودي الإيطالي

ميلان – واس

شهد منتدى الإستثمار السعودي – الإيطالي ، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، إضافة إلى تطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.

وتضمنت أعمال المنتدى الذي نظمته وزارة الإستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان ، عروضاً تقديمية وجلسات نقاشية ، بحضور وزير الإستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الشركات والمنتجات الإيطالية أدولفو أورسو وعدد من المسؤولين من البلدين، ومشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.

وسلطت الجهات السعودية المشاركة ، الضوء على فرص الإستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والرعاية الصحية والأدوية وعلوم الحياة والسيارات والتصنيع المتقدم والتطوير العقاري في مجال السياحة والضيافة.

وتقدر قيمة التجارة الثنائية بين المملكة وإيطاليا غير النفطية بين البلدين بنحو 5.6 مليار ريال (1.4 مليار يورو) في 2022م، ما يوفر إمكانات قوية لمزيد من النمو، حيث تعدّ إيطاليا من بين أكبر 20 دولة تستثمر في المملكة “من حيث رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر”، حيث يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية لديها رخصة إستثمار أجنبي في المملكة.