موجز اقتصادي

“هدف” المتنقل

قدم الفرع المتنقّل لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خدماته المختلفة في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، وذلك بوجود حافلة الفرع المتنقل المجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، وعرض الوظائف المتوفرة لهم، بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب.

توطين بنجران

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على محال بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.

وأوضحت اللجنة أن عدد الموظفين السعوديين بلغ 53 موظفًا سعوديًا، منهم موظفتان سعوديتان، بينما بلغ عدد الوافدين العاملين في النشاط 35 وافدًا من مختلف الجنسيات.

ملكية فكرية

نظمت جامعة طيبة ، جلسات حوارية حول “الملكية الفكرية في المجالات الإبداعية”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بهدف التوعية بأهمية حفظ حقوق الإنتاج الفكري، وتعزيز بيئة الإبتكار . وتناولت الجلسات الحوارية عدداً من المحاور، شملت براءة الإختراع وطرق البحث، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية، وحقوق الإمتياز التجاري وحق المؤلف.