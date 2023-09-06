بساتين الفاكهة الموسمية في عسير تجذب السياح

البلاد ــ أبها

تمثل بساتين الفواكه الموسمية التي تشتهر بها منطقة عسير أحد العوامل الرئيسة الجاذبة للسياح نظير ما تتميز به من تنوع وجودة عالية وطعم لذيذ. وضخت مزارع الفواكه في محافظات ومراكز منطقة عسير هذا العام كميات كبيرة ووفيرة خاصة التين، والرمان، والعنب، والفركس، والمشمش، والتوت، والبخارة، والتين الشوكي، والجوافة، ما زاد من نسبة المبيعات في الأسواق وفي المواقع المخصصة للبيع في المتنزهات وعلى الطرق السياحية والرئيسة.



ويلاحظ ازدياد رقعة مزارع الفواكه على ضفاف الأودية وفي المرتفعات الجبلية والقرى المتناثرة في محافظات منطقة عسير خاصة مدينة أبها، ومحافظات سراة عبيدة، وظهران الجنوب، والحرجة، وأحد رفيدة، وتنومة، ومراكز بلحمر وبلسمر والفرشة، والتي تعد أهم المواقع المنتجة لهذه الفواكه ذات المذاق اللذيذ، نظرًا للتربة الخصبة وتوفر كميات كبيرة من المياه، والطقس المعتدل على مدار العام، والخبرة التي يمتلكها المزارعون من أبناء المنطقة، والدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة من خدمات وقروض وإرشاد و تسويق في أسواق المنطقة وخارجها، مما شجع وعزز عملية الاستثمار في هذه المنتجات الهامة من قبل الشركات المتخصصة، وتزامن ذلك مع إقامة مهرجانات لبعض الفواكه خاصة الرمان، والتين، والعنب، في عددٍ من محافظات منطقة عسير خلال فترة الصيف حيث تستقبل المنطقة السياح و المصطافين الذين يرتادون مزارع وبساتين الفواكه الموسمية والتنقل بينها وشراء كميات منها كهدايا خاصة القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.