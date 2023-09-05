استعدادًا للنسخة الثانية من البطولة الدولية الودية.. أخضر السيدات يعسكر في الطائف

البلاد- جدة
يدشن المنتخب الوطني الأول للسيدات غدًا الأربعاء معسكره الإعدادي بمدينة الطائف؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية الدولية للسيدات بنسختها الثانية التي تقام من 18 إلى 30 سبتمبر الجاري.
وستقام جميع المباريات على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، التي استضافت مؤخرًا منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023. وضمت قائمة المدير الفني للمنتخب الأول للسيدات روزا لابي سيبالا، 25 لاعبةً، هن: سارة خالد، ليلى علي، منى عبدالرحمن، نوال خالد، بيان صدقه، لين محمد، تاله الغامدي، لانا عبدالرزاق، مريم التميمي، نورة إبراهيم، ليان جوهري، البندري مبارك، سارة حمد، عبير ناصر، شروق الهوساوي، صبا توفيق، جوري طارق، موضي عبدالمحسن، حورية الشمراني، عذى فهد، البندري الهوساوي، فاطمه منصور، رغد مخيزن، أميرة أبو السمح، مباركة محمد.
وتضم مجموعة أخضر السيدات في البطولة منتخبات ماليزيا وباكستان، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي.
ويستهل أخضر السيدات مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب ماليزيا يوم 18 سبتمبر الجاري، ثم يواجه منتخب باكستان يوم 24 من الشهر الجاري.
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني الأول للسيدات تمكن من تحقيق لقب البطولة في نسختها الأولى، التي أقيمت في مدينة الدمام بعد حصد 7 نقاط من المواجهات الثلاث، التي تمكن فيها الأخضر من الفوز على منتخبي موريشيوس وجزر القمر، والتعادل أمام منتخب باكستان.
البطولة الدولية الودية للسيدات تعود بنسختها الثانية 🤩
في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف 🏟️!
🗓️ 18 – 30 سبتمبر
6️⃣ منتخبـــــات
🔗 للتفاصيل: https://t.co/3Vmsb0PHwv
كــونوا على الموعد!
#البطولة_الدولية_الودية_للسيدات pic.twitter.com/fn5wEz998p
— إدارة الكرة النسائية – SAFF (@saff_wfd) September 4, 2023