أورانج بيزنس تقدّم منصة لتطوير المدينة الذكية بمركز الملك عبد الله المالي

الرياض : البلاد

أعلنت “أورانج بيزنس”، القسم المؤسسي لمجموعة أورانج، وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، عن توقيع اتفاقية لتصميم وبناء وتشغيل منصة المدينة الذكية.

تهدف هذه المنصة إلى تمكين تكامل وربط جميع التقنيات الرقمية الموجودة في المركز، بدعم من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات. وستسهم هذه الشراكة في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتكاملة، وتنسيق النظام البيئي في مجال تكامل الأنظمة ومنهجيات الاستخدام المبتكرة.

تم التوقيع على الاتفاقية في حفل خاص أُقيم في كافد يوم الاثنين، 4 سبتمبر 2023، بحضور حوالي 50 ضيفًا من المستأجرين الرئيسيين وممثلي وسائل الإعلام، وذلك على هامش جلسة حوارية بعنوان: “الأمن، الذكاء، والاستدامة: مستقبل المدن الذكية”.

يُشار إلى أن “كافد”، الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المنطقة، يعتبر واحدًا من أبرز المراكز استدامة في العالم، ويسعى بثبات لتحقيق رؤيته الطموحة من خلال توفير بيئة حضرية عالية الجودة وأسلوب حياة متطور للأعمال والمقيمين والزائرين على حد سواء، وذلك بما يتوافق مع برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهدافها التي تتضمن تعزيز القدرة المعيشية والتنافسية لمدن المملكة.

الذكاء الاصطناعي يستفيد من البيانات لتطوير المدن، متحولاً من الذكاء إلى الاستدامة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم “أورانج بيزنس” مجموعة من الخدمات لـ “كافد”، بما في ذلك منصة المدن الذكية الرائدة في الصناعة، والتي تتوافق مع مجموعة واسعة من الأنظمة والتقنيات، وتشمل مجالات البيانات الضخمة وإدارة البيانات وتحليلها الوصفي والتنبؤي والتوجيهي وعمليات الحوكمة. ستتضمن منهجيات الاستخدام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تحليل المشاعر المستندة إلى الموقع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل وتجميع ومشاركة البيانات السياقية في مجالات متنوعة مثل إمدادات المياه، وإدراك الحالة المرورية، وتحسين استهلاك الطاقة في المباني التجارية. ومن خلال دمج النسخة الرقمية المزدوجة مع منصة المدينة الذكية، سيتمكن المهندسون والمهندسات من تحليل البيانات في الوقت الفعلي لتحسين تصميم المباني وتحقيق أداء أفضل.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، جوتام ساشيتال: “مع الانتشار المتزايد للتوسع الحضري على مستوى العالم، نتوقع أن تُفتح السوق أمام حلول المدن الذكية بقيمة تصل إلى 517 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يبلغ 25٪. يعزز هذا الواقع من أهدافنا في “كافد” لبناء مركز مستدام وصديق للأعمال في الرياض. إن شراكتنا مع أورانج بيزنس تمثل خطوة كبيرة نحو هذا الهدف، وستعزز مجهوداتنا لنصبح روادًا عالميين في تطوير المدن الذكية”.

قال السيّد سهم عزام، نائب رئيس أورانج لخدمات الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع الرائد وتعزيز دورنا كشريك رقمي موثوق. يعكس تفعيل منصة المدينة الذكية التزامنا بالارتقاء بما هو بالفعل مشروع عالمي إلى المستوى التالي من تطور المدينة الذكية – ما نسميه المدينة المعرفية. ومن خلال جمع البيانات وتحليلها واستخدام الذكاء الاصطناعي، ستقدم منصة المدينة الذكية رؤى أعمق للمستخدمين، مما يمكن أن يكون أساسًا لتطوير منهجيات استخدام جديدة، ورفع مستوى الإيرادات، وتقديم خدمات مبتكرة للسكان والزائرين، كما أنها ستعمل على تحسين عمليات المركز، بشكلٍ أفضل وأسرع وأكثر أمانًا”.

وأضاف عزام أنه “من خلال التعاون مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي وبتواجد فريق أورانج في المملكة لتقديم الدعم المستمر، سيتم عرض تصميم رقمي حضري مبتكر، يسهم بشكل كبير في دعم تحقيق رؤية السعودية 2030 للتنوع الاقتصادي والتحول الرقمي”.

ومن الجدير بالذكر، أن أورانج بيزنس شاركت في مشاريع المدينة الذكية على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط على مدى أكثر من 10 سنوات. حاليًا، تشارك في بعض أهم وأبرز المشروعات في المنطقة، سواء في دولة مصر أو دول الخليج العربي، وذلك ضمن مبادرة SMART Africa التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء القارة.