في اليوم الأول من بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار بالرياض.. التايلندية سيروين تحقق الذهبية الأولى

خمس منافسات غداً الثلاثاء.. وآل سليم يبحث عن الذهب

الرياض- البلاد

سجلت التايلندية سيروين أمنجول اسمها كأول لاعبة تحقق ميدالية ذهبية في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، التي ينظمها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض وتستمر حتى الـ17 من سبتمبر الحالي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال السيد محمد جلود، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي واللاعبين واللاعبات.

وجاء تحقيق سيروين للذهبية الأولى في البطولة، برفعها لوزن 78 كجم في منافسات الخطف والمركز الأول، ونالت روسينا رانداف من مدغشقر الميدالية الفضية برفعها لوزن 77 كجم، والتركية كانسي بيكتاس بالمركز الثالث بوزن 76 كجم.

-5 منافسات في 4 أوزان وفئات مختلفة

تتواصل المنافسات في اليوم الثاني غداً الثلاثاء، بإقامة خمس منافسات لأربعة أوزان وفئات مختلفة.

وتفتتح مشاركات الغد، بمنافسات وزن 61 كجم فئة (C) للرجال عند الحادية عشرة والنصف صباحاً، وتشهد مشاركة 10 رباعين، تعقبها عند الثانية ظهراً منافسات وزن 49 كجم فئة (B) للسيدات بمشاركة 10 رباعات.

وتقام عند الرابعة والنصف عصراً منافسات وزن 49 كجم للسيدات فئة (A) بمشاركة 10 رباعات سيبحثن عن فرصة الفوز بإحدى ميداليات المسابقة.

آل سليم يبحث عن الذهب

يبحث الرباع السعودي منصور آل سليم، تكرار إنجازه في بطولة العالم للكبار2021م والتي حقق من خلالها أول ميدالية ذهبية عالمية للكبار في تاريخ رفع الأثقال السعودية، وذلك عندما يتواجد في منافسة وزن 55 كجم فئة (A) عند السابعة مساءً إلى جانب 9 رباعين.

حنان تختتم منافسات الغد

تختتم منافسات الغد، بإقامة مسابقة وزن 55 كجم للسيدات فئة (C) وذلك عند التاسعة والنصف مساءً بمشاركة الرباعة السعودية حنان عامري إلى جانب 10 رباعات من عشر دول مختلفة.

18 منتخبا يصلون دفعة واحدة

يصل يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، 66 لاعباً من 18 منتخباً مشاركاً في بطولة العالم لرفع الأثقال، يمثلون دول أفغانستان وأستراليا والبوسنة وكندا والصين وفيجي وألمانيا وآيسلندا وآيرلندا ولاتفيا ولبنان وهولندا والنرويج والبرتغال وأوكرانيا وأوزباكستان وتوفالو وتركيا.

12 ساعة تدريب يومياً و70 منصة

تحتضن الصالة البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة، على مدى 12 ساعة يومياً، بداية من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وهيأت اللجنة المنظمة للبطولة في الصالة الرياضية 70 منصة تدريبية تجرى عليها المنتخبات التدريبات اليومية، إضافة إلى مكائن لتبريد الماء وتقديم الثلج للمنتخبات. وتحتوي الصالة على شاشة عرض ومقاعد مخصصة لكبار الشخصيات لمتابعة التدريبات، كما يتواجد 8 مشرفين لمراقبة وتوزيع تدريبات المنتخبات، إلى جانب فريق طبي في حال حدوث إصابات خلال التدريبات.

18 شخصا لتلبية احتياجات المشاركين

يعمل 18 شخصا من فريق العلاقات العامة للجنة المنظمة في الفنادق الـ9 المهيأة لتسكين الوفود على فترتين عمل مقسمة لـ12 ساعة يومياً لكل فريق.

ويختص عمل فريق العلاقات العامة، على سرعة إنهاء حجوزات السكن، والاستقبال، والاجابة على استفسارات أفراد البعثات المشاركة، وتلبية احتياجاتهم العامّة.

كما يدير فريق العلاقات العامة والذين يجيدون التحدث باللغة الانجليزية، كافة مواعيد تحرك الحافلات من وإلى صالات التدريب والمنافسات.

الطاسان: 10 ساعات يومياً لحضور المنافسات

“بالصدفة وجدت إعلاناً عن البطولة فحضرت”.. هكذا بدأ العم عبدالرحمن الطاسان (65 عام) حديثه عن سعادته الغامرة بحضور بمنافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار.

وقال: “بالصدفة وجدت إعلاناً عن إقامة البطولة في مواقع التواصل الاجتماعي وقررت الحضور بعد ان أجلّت بعض مواعيدي وارتباطاتي العملية والعائلية لأنها بطولة عالمية وفرصة أن تكون قريبة من مكان اقامتك حيث أنني لا يمكن أفوت التواجد في المدرجات والاستمتاع بمنافساتها”.

وزاد: “اليوم الأول حضرت مبكراً منذ التاسعة صباحاً وقبل بداية المنافسات بساعة كاملة واستمتعت بأجواء البطولة والأوزان المختلفة التي خاضها اللاعبين واللاعبات حيث قضيت أكثر من 10 ساعات في المدرجات.

وأضاف: “أنا من عشاق لعبة الأثقال منذ الصغر وحضرت العديد من البطولات والدورات الخارجية؛ أبرزها أولمبياد “ريو دي جانيرو2016″ وأرى أن الاهتمام أصبح أكبر في الألعاب المختلفة، التي منها رفع الأثقال التي سيكون لاستضافة منافسات البطولة الحالية فوائد كبيرة على النشء واللاعبين بشكل عام”.

بارسيلان : السعودية نجحت باستضافة أبطال العالم

أوضح خوخي لويس بارسيلان رئيس الاتحاد الكوبي لرفع الاثقال، أنه سعيد بإقامة البطولة في المملكة العربية السعودية؛ نظراً للسمعة الكبيرة التي تتمتع بها على كافة الأصعدة.

وقال: “منذ وصولنا قبل أيام إلى الرياض ونحن نعيش سعادة كبيرة؛ نظراً للاستقبال المميز لأهل السعودية بداية من المطار والفندق وحتى صالات التدريب والمنافسات حيث إن الجميع في خدمتنا، ولا نستغرب حينما منح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال السعودية استضافة البطولة من بين 16 دولة حيث إنها تستحقها دون شك “. وأضاف: “المدهش في التنظيم دقة المواعيد وكذلك التنقلات السريعة بين الفنادق والملاعب عبر حافلات مجهزة للبطولة، وكذلك متطوعين بأعداد كبيرة من أجل خدمة البعثات”.