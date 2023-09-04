شاهد.. برشلونة يهزم أوساسونا بصعوبة في “لا ليغا”

ارتقى برشلونة إلى الترتيب الثالث على لائحة الدوري الإسباني، بفوزه خارج الديار على أوساسونا (2-1) ضمن مباريات المرحلة الرابعة من المسابقة.

ورفع برشلونة -حامل اللقب- رصيده إلى 10 نقاط، خلف الوصيف جاره الكاتالوني جيرونا (10 نقاط أيضًا) وريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (إل سادار) مقعل أوساسونا أمام حضور جماهيري قارب 22 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الإسباني ميغيل أنخل أرياس.

انتهى الشوط الأول بتقدّم الـ(بلوغرانا) بعد أن سجّل له المدافع الفرنسي خوليس كوندي من ضربة رأس، نتيجة ركلة ركنية في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

أوساسونا افتك التعادل في الدقيقة 76 من الشوط الثاني، عن طريق البديل الأرجنتيني، إيزاكيل أفيلا، من تصويبة متقنة على يمين حارس البارسا، تيرشتيغن.

لكن برشلونة عاد وسجّل هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، طُرد على إثرها لاعب أوساسونا أليخاندرو كاتينا.

شاهد أهداف برشلونة وأوساسونا 2-1