شاهد.. أهداف مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا (4-0)

أمطر إنتر ميلان شباك نظيره فيورنتينا بأربعة أهداف نظيفة أمسية الأحد، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم (2023-2024).

وأمام 70 ألف مشجّع في ملعبه (جوزبي مياتزا) تصدّر الـ(نيراتزوري) لائحة الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات، مناصفة مع جاره ميلان.

أهداف إنتر ميلان ضد فيورنتينا بدأها الوافد الجديد، الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 23، إثر تمريرة من الظهير الإيطالي فيديريكو دي ماركو.

بعد الاستراحة، قدّم تورام تمريرة حاسمة سجّل منها المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر ميلان، تحديدًا في الدقيقة 53.

وأضاف صانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو الهدف الثالث من علامة الجزاء بالدقيقة 58، واختتم لاوتارو رباعية إنتر ميلان في الدقيقة 73.

وعزز لاوتارو مكانه في صدارة لائحة هدّافي الدوري الإيطالي بواقع 5 أهداف من 3 مباريات فقط، ليس من بينهم أي أهداف من ركلات جزاء.

شاهد أهداف إنتر ميلان وفيورنتينا 4-0