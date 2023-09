رسميًا.. إشبيلية يتعاقد مع سيرخيو راموس

تعاقد إشبيلية مع المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس (37 عامًا) بعقد لمدّة موسمين، حسب بيان رسمي صادر من النادي اليوم الاثنين.

وسيعود راموس للدفاع عن قميص إشبيلية من جديد، بعد أن غادر النادي الأندلسي صيف عام 2005 باتجاه ريال مدريد، مقابل 27 مليون يورو.

راموس أحد أبناء مدرسة إشبيلية لكرة القدم، وقال اللاعب في بيان بعد توقيع العقود: “الآن عدت إلى موطني، إنها لحظة خاصة في مسيرتي”.

كان راموس هدفًا لفريق الاتحاد السعودي لترميم خط الدفاع، بعد إصابة المصري أحمد حجازي، لكن نجم ريال مدريد السابق فضّل البقاء في أوروبا.

Sevilla have announced the signing of 37-year-old Sergio Ramos on a free transfer.

He returns back to where it all began at his boyhood club and will be playing Champions League football again ❤️ pic.twitter.com/ws6sCXWe26

— ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2023