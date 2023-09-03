الرياضة الاتحاد يتعاقد مع المعيوف ويقترب من راموس

هلال سلمان- جدة أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده مع الحارس المخضرم عبدالله المعيوف لمدة موسمين، قادمًا من نادي الهلال. وفقد المعيوف مركزه الأساسي مع الهلال، بعد التعاقد مع المغربي ياسين بونو، واختار الانتقال إلى الاتحاد الذي تنتظره مشاركات مهمة محليًا ودوليًا؛ أهمها كأس العالم للأندية، ودوري أبطال آسيا. وفي سياق متصل، اقترب الاتحاد من ضم المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، الذي كان يفضل البقاء في أوروبا وخوض دوري الأبطال مع فريق غلطة سراي التركي، الذي قدم له عرضًا لمدة موسم واحد، لكن لم يتم الاتفاق بينهما لرغبة مدافع باريس سان جيرمان السابق في الحصول على راتب أعلى. وأغرى الاتحاد راموس بعرض لمدة موسمين، وراتب يفوق بكثير ما قدمه الفريق التركي، وأشارت مصادر إلى أن الاتفاق وشيك؛ لكي يرتدي المدافع المخضرم قميص (النمور) مقابل راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو. ولم يفقد الاتحاد الأمل في ضم النجم المصري محمد صلاح من ليفربول، حيث لا يزال يحاول إقناع إدارة النادي الإنجليزي بعرض مغرٍ وصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني إجمالًا.