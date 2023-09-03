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إستقرار الطقس في أغلب مناطق المملكة في سبتمبر

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1445 هـ       3 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- ياسر خليل

أوضح اخصائي أبحاث الغلاف الجوي والمناخ فهد بن بوبكر المدفع ، أن شهر اغسطس لعام 2023م والذي ودع أيامه أمس يعتبر آخر شهور فصول الصيف مناخياً ، حيث تميز هذا الشهر بالارتفاع في درجات الحرارة العظمى والصغرى والكتل الهوائية الحارة والرطبة نتيجة تأثير منخفض الهند الموسمي ، إذ تراوحت متوسطات درجات الحرارة بين “30 للصغرى و40 للعظمى” وزادت نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وبلغت بين “75 – 98 %” .

وإستطرد المدفع إنه لا يستبعد تكرار ملامح الطقس لشهر أغسطس في بداية شهر سبتمبر الجاري ، خاصة المناطق الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية رغم استقرار الطقس به أغلب الفترات مع إنخفاض في درجات الحرارة خاصة الصغرى منها على أغلب مناطق المملكة العربية السعودية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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