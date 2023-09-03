إستقرار الطقس في أغلب مناطق المملكة في سبتمبر

البلاد- ياسر خليل

أوضح اخصائي أبحاث الغلاف الجوي والمناخ فهد بن بوبكر المدفع ، أن شهر اغسطس لعام 2023م والذي ودع أيامه أمس يعتبر آخر شهور فصول الصيف مناخياً ، حيث تميز هذا الشهر بالارتفاع في درجات الحرارة العظمى والصغرى والكتل الهوائية الحارة والرطبة نتيجة تأثير منخفض الهند الموسمي ، إذ تراوحت متوسطات درجات الحرارة بين “30 للصغرى و40 للعظمى” وزادت نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وبلغت بين “75 – 98 %” .

وإستطرد المدفع إنه لا يستبعد تكرار ملامح الطقس لشهر أغسطس في بداية شهر سبتمبر الجاري ، خاصة المناطق الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية رغم استقرار الطقس به أغلب الفترات مع إنخفاض في درجات الحرارة خاصة الصغرى منها على أغلب مناطق المملكة العربية السعودية.