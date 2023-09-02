“بوابة الدرعية” ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في آسيا لعام 2023م

الدرعية : البلاد

إمتدادً لجهود وإنجازات هيئة تطوير بوابة الدرعية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي؛ حصلت هيئة تطوير بوابة الدرعية على جائزة “أفضل بيئة عمل Great Place to Work”” في قارة آسيا لعام 2023م الجاري، لتُصبح ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في القارة، حيث تم تصنيف بوابة الدرعية كأحد أفضل بيئة عمل في المملكة العربية والسعودية وقارة آسيا وذلك للمره الرابعة على التوالي، ضمن فئة المنظمات الكبرى. كما يأتي هذا التصنيف من قبل “Best Large Workplaces in Asia”.

وتأتي جائزة “Great Place to Work” في إطار تحقيق بوابة الدرعية تقييمات بارزة ومتعددة، وتطبيق معايير وإجراءات عالمية تدعم الكوادر والكفاءات، وكذلك تحسين وتطوير بيئة العمل بشكل دوري، وإعداد برامج ومبادرات أسهمت في توفير بيئة عمل إبداعية لكافة المستويات الوظيفية، سواء على مستوى القيادات أو الكفاءات او المواهب الشابة.

كما يسلط هذا الانجاز الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة لتصبح ليس فقط الجار الحسن، وإنما أيضًا عائلة واحدة. حيث أن أكثر من ثلثي الموظفين هم سعوديون، و11% منهم هم من أهالي مجتمع الدرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب من ثلث الموظفين هم من النساء، حيث يشغلن 18٪ منهم مناصب إدارية وقيادية في بوابة الدرعية.

وتماشياً مع استراتيجية المنظمة التي تعمل على تمكين المجتمع المحلي وتضع صحة وسلامة الموظفين أولاً، فقد حققت بوابة الدرعية إنجازاً مهما مؤخراً وذلك من خلال اكمال 50 مليون ساعة عمل آمنة في كافة مشاريعها، وهذه ما يجعلنا أن نسلط الضوء على أهمية صحة وسلامة الموظف وذلك بما تتماشي مع المعايير العالمية.

وعلق السيد جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، “بأن بيئة العمل بالهيئة تُضاهي أفضل بيئة عمل في العالم، لا سيما وأن الهيئة لديها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، باعتباره العامل الأهم والأبرز في إنجاز مشروعات الدرعية بشكل نموذجي، ونجاح الهيئة على مختلف الأصعدة بفضل مواردها وكفاءاتها وكوادرها البشرية المدربة، مشيراً إلى أن الجائزة تتوج أعوام من العمل الدؤوب والتطبيق الصارم لأحدث معايير بيئة العمل”.

كما تٌطبق الهيئة معايير ومزايا مميزة في مجال تطوير بيئة العمل، وهو ما أسهم في تعزيز الابداع والابتكار والثقة والتقارب بين الموظفين، وتطوير قدراتهم وخلق علاقات عالية الجودة، إضافة إلى تحفيز المواهب والكفاءات في مختلف مواقع العمل بالشركة، وإنجاز العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات المبتكرة خلال السنوات الماضية، لا سيما وأن الدرعية لديها العديد من المشاريع الكبرى التي تأتي ضمن أكبر وأهم المشروعات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.