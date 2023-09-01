في الجولة الرابعة من دوري يلو.. القادسية يواجه العين.. والعروبة في ضيافة أحد

حائل- خالد الحامد
تتواصل غدًا السبت مباريات الجولة الرابعة من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى، بإقامة ثلاث مواجهات.
قوية ومرتقبة.
العين VS القادسية
يأمل الفريق القدساوي في أخذ نصيبه من العين، حين يحل ضيفاً عليه في مباراة تقام على استاد الملك سعود بالباحة. يدخل العين المواجهة وهو بالمركز السادس عشر بلا نقاط، بعد خصم 3 نقاط من العين بناء على قرار لجنة الانضباط. على الطرف الآخر الفريق القدساوي حقق النقاط الكاملة بعد فوزه على الباطن في الجولة الماضية، فحل في وصافة الترتيب برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الفيصلي المتصدر، ويدخل اللقاء من أجل الفوز والاستمرار في المنافسة.
أحد VS العروبة
يستقبل فريق أحد نظيره العروبة، وتمثل المباراة منعطفاً مهماً للفريقين في ظل التنافس على التقدم بسلم الترتيب. يدخل أحد اللقاء منتشيا بفوزه على النجمة 1/2، وقد شهد مستواه تحسناً ، حيث يحل في المركز الثامن برصيد 6 نقاط. في المقابل، العروبة يسعى لمواصلة انتصاراته، وكان آخرها أمام العين بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث يملك برصيده 6 نقاط بالمركز الخامس.