الجدعان يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير المالية السنغافوري

البلاد : متابعات

التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم 1 سبتمبر 2023م، معالي نائب رئيس الوزراء، وزير المالية السنغافوري السيد لورانس وونغ، وذلك خلال زيارة معاليه لجمهورية سنغافورة.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزه، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما تم تسليط الضوء على رؤية السعودية 2030 الواعدة، وأبرز البرامج المنبثقة منها، والتمويل الأخضر.

كما التقى معالي الجدعان بعدد من مؤسسات القطاع الخاص والأجهزة الحكومية السنغافورية، والتي استعرض مع مسؤوليها فرص التعاون الثنائي والارتقاء بالقطاع المالي، بما يخدم اقتصاد البلدين الصديقين.