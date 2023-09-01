أخضر الصالات يكثف تدريباته في معسكر هولندا

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، تدريباته اليومية في معسكره الحالي المقام في مقاطعة زايست في هولندا، الذي يستمر حتى 3 سبتمبر، قبل التوجه إلى البرازيل في 4 من الشهر ذاته للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في مدينة سوروكابا في الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر الجاري، استعدادًا لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2023.

وأجرى المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا الذي عمد على تقسيم التدريبات إلى ثلاثة أجزاء، حيث خضع اللاعبون لجري مكثف أُجري في غابة مقاطعة زايست.

فيما اشتملت تدريبات الجزء الثاني الذي أُقيمت في صالة اللياقة والحديد في مقر إقامة البعثة. بينما اشتملت تدريبات الجزء الثالث التي أُقيمت في نادي كليدكامير على تنفيذ وتطبيق عدد من التمارين التكتيكية والجُمل الفنية باستخدام الكرة قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة. وخضع ثلاثي حراس المرمى لتدريبات خاصة مكثفة برفقة مدرب الحراس الإسباني فرانك فرانسيسكو.

يذكر أن قرعة بطولة البرازيل الدولية لكرة قدم الصالات قد أسفرت عن وجود الأخضر في المجموعة A بجانب منتخبي البرازيل واليابان، فيما أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا “اخضر الصالات” في المجموعة B بجانب منتخبات إندونيسيا وأفغانستان ومكاو.