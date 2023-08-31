وليد الركراكي: دوري روشن السعودي يتفوق على الهولندي والبلجيكي

رومان سايس (السد القطري)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، جواد الياميق (الوحدة السعودي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نايف أكرد (وست هام الإنجليزي)، يونس عبد الحميد، وأمير ريتشاردسون (ستاد رانس الفرنسي)، وعبد الكبير أبقار (ألافيس الإسباني)، يحيى عطية الله (الوداد).
سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، بنجمان بوشواري (سانت إيتيين الفرنسي)، سليم أملاح (بلنسية الإسباني)، عز الدين أوناحي، وأمين حارث (أولمبيك مرسيليا الفرنسي)، بلال الخنوس (جنك البلجيكي)، إسماعيل صيباري (أيندهوفن الهولندي)، إبراهيم صلاح (رين الفرنسي).
يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)، زكريا أبو خلال (تولوز الفرنسي)، أنس زروري (بيرنلي الإنجليزي)، وليد شديرة (فروزينوني الإيطالي) أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، عبد الصمد الزلزولي (برشلونة الإسباني).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م