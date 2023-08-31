الرياضة وليد الركراكي: دوري روشن السعودي يتفوق على الهولندي والبلجيكي

البلاد- جدة

أكد وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي أنه يعتبر دوري روشن السعودي أفضل من نظيره في هولندا وبلجيكا، بعد انضمام العديد من النجوم العالميين إليه. وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي بعد الإعلان عن قائمة منتخب المغرب: “حين نرى النصر والهلال، وحين سأواجه كلاعب نيمار، بونو، بنزيما، كانتي، بروزوفيتش، لا بد من احترام هذا الدوري”. وأشار إلى أن انتقال بعض اللاعبين للخليج لن يضره كمدرب، لأنهم اجتازوا سن الثلاثين، وليس مثل الذين لا يزالون في سن العشرين. وأكد، أن لاعبين مثل سايس وبونو لديهم الآن 33 عاماً، وقاتلوا من أجل المغرب، وحين يصلون لآخر المشوار ولديهم اختيارات تربحهم الأموال، والبعض يمنعهم فهذا غير واقعي؛ لأنهم قاموا بالتضحية من قبل. ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة أمام ليبيريا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا، ويعقبها ودية بوركينا فاسو في لانس الفرنسية. وجاءت تشكيلة المغرب على النحو التالي: حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، يوسف مطيع (الوداد)، منير المحمدي (الوحدة السعودي)، المهدي بنعبيد (الجيش الملكي). رومان سايس (السد القطري)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، جواد الياميق (الوحدة السعودي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نايف أكرد (وست هام الإنجليزي)، يونس عبد الحميد، وأمير ريتشاردسون (ستاد رانس الفرنسي)، وعبد الكبير أبقار (ألافيس الإسباني)، يحيى عطية الله (الوداد). سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، بنجمان بوشواري (سانت إيتيين الفرنسي)، سليم أملاح (بلنسية الإسباني)، عز الدين أوناحي، وأمين حارث (أولمبيك مرسيليا الفرنسي)، بلال الخنوس (جنك البلجيكي)، إسماعيل صيباري (أيندهوفن الهولندي)، إبراهيم صلاح (رين الفرنسي). يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)، زكريا أبو خلال (تولوز الفرنسي)، أنس زروري (بيرنلي الإنجليزي)، وليد شديرة (فروزينوني الإيطالي) أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، عبد الصمد الزلزولي (برشلونة الإسباني).