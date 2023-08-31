الرياضة

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1445 هـ      31 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أسفرت قرعة نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهي النسخة الأخيرة التي تقام فيها البطولة القارية الأم بهذا النظام، التي احتضنتها إمارة موناكو الفرنسية -اليوم الخميس- عن المجموعات التالية:

  • المجموعة الأولى: بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاغن الدانماركي غلطة سراي

  • المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني وأرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي

  • المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبراغا البرتغالي ويونيون برلين

  • المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وسالزبورغ النمساوي وريال سوسيداد

  • المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي وسلتيك الإسكتلندي

  • المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي ودورتموند الألماني وميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد

  • المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني والنجم الأحمر الصربي ويونغ بويز السويسري

  • المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني وأنتويرب البلجيكي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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