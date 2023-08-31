نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

البلاد- جدة
أسفرت قرعة نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهي النسخة الأخيرة التي تقام فيها البطولة القارية الأم بهذا النظام، التي احتضنتها إمارة موناكو الفرنسية -اليوم الخميس- عن المجموعات التالية:
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المجموعة الأولى: بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاغن الدانماركي غلطة سراي
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المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني وأرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي
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المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبراغا البرتغالي ويونيون برلين
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المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وسالزبورغ النمساوي وريال سوسيداد
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المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي وسلتيك الإسكتلندي
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المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي ودورتموند الألماني وميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد
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المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني والنجم الأحمر الصربي ويونغ بويز السويسري
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المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني وأنتويرب البلجيكي.