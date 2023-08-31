رسميًا.. إنتر ميلان يتعاقد مع بافارد من بايرن ميونيخ

تعاقد إنتر ميلان الإيطالي مع الظهير الأيمن الدولي الفرنسي بنيامين بافارد (27 عامًا) من بايرن ميونخ بطل ألمانيا، طبقًا لبيان رسمي صادر الأربعاء.

وأمضى بافارد -بطل كأس العالم 2018- عقدًا يربطه بإنتر ميلان إلى صيف 2028، في حين كلّفت الصفقة خزائن الـ(نيراتزوري) قرابة 30 مليون يورو.

وبات بافارد الصفقة الـ13 التي يبرمها إنتر ميلان هذا الصيف (2023) بعد أن تعاقد مع نجوم أمثال، أليكسيس سانشيز وماركوس تورام وخوان كوادرادو.

وأسدل بافارد الستار على 4 مواسم ناجحة مع بايرن ميونخ، حيث وفد إليه أول مرّة في صيف 2019 من شتوتغارت الألماني مقابل 35 مليون يورو.