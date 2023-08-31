الرياضة الاتفاق يفسخ عقد المقدوني ” فيلكوفسكي” بالتراضي

أيمن علي محمد- جدة أعلن نادي الاتفاق، اليوم الخميس، عن إنهاء التعاقد مع المدافع المقدوني داركو فيلكوفسكي بالتراضي بين الطرفين، موجهاً له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي. وكان الاتفاق قد تعاقد مع داركو فيلكوفسكي في سبتمبر 2022، لتدعيم خط دفاع الفريق حتى عام 2024. ويستعد فريق الاتفاق لمواجة نظيره ضمك، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين. ويحتل فريق الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وخسارة لقاء.