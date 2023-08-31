الرياضة

الاتفاق يفسخ عقد المقدوني ” فيلكوفسكي” بالتراضي

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1445 هـ      31 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

أيمن علي محمد- جدة

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الخميس، عن إنهاء التعاقد مع المدافع المقدوني داركو فيلكوفسكي بالتراضي بين الطرفين، موجهاً له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي.

وكان الاتفاق قد تعاقد مع داركو فيلكوفسكي في سبتمبر 2022، لتدعيم خط دفاع الفريق حتى عام 2024.

ويستعد فريق الاتفاق لمواجة نظيره ضمك، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وخسارة لقاء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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