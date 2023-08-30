ليفاندوفسكي ينتقد كرة تشافي “الدفاعية”!

انتقد روبرت ليفاندوفسكي طريقة اللعب الدفاعية لمدربه تشافي هيرنانديز، وأعزى النجم البولندي تراجع سجلاته التهديفية مع برشلونة إلى هذا السبب.

ليفاندوفسكي (35 عامًا) تحدّث إلى التلفزيون البولندي، عقب مباراة برشلونة وفياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، الأحد الماضي 27 أغسطس.

وقال اللاعب -صاحب 142 مباراة دولية- عن تراجع سجلاته التهديفية مع برشلونة: “بالنسبة لي، فإن المشكلة تنبع من طريقة اللعب الحذرة”.

سجّل ليفاندوفسكي هدفًا واحدًا فقط بعد مرور 3 جولات من الدوري الإسباني هذا الموسم (2023-2024) كان في الفوز خارج الديار أمام فياريال (4-3).

يضيف اللاعب المخضرم: “لم تتسن لي العديد من الفرص، لم أتلق كرات سانحة للتسجيل، لذلك اضطررت في بعض الأحيان إلى صناعة الفرص لنفسي”.

يستكمل ليفاندوفسكي: “نحن برشلونة، المشجعون لا يتوقعون منا الفوز فقط، بل تقديم كرة قدم هجومية، لكن للأسف هذا لم يحدث في المباريات الأخيرة”.

أنهى ليفاندوفسكي الموسم الماضي (2022-2023) على رأس هدّافي الدوري الإسباني بـ23 هدفًا، ويحاول بالموسم الحالي الاحتفاظ بجائزة الـ(بيتشيشي).