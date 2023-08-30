الرياضة بحضور ممثلي وزارة الرياضة.. الجبلين يعقد جمعيته العمومية العادية عن بُعد

البلاد- حائل

برئاسة رئيس مجلس الإدارة، راجح المشعل وحضور ممثل وزارة الرياضة، عقدت أمس الثلاثاء 13 صفر الموافق 29 أغسطس الجمعية العمومية (العادية) لنادي الجبلين، عبر بوابة الجمعيات العمومية في منصة وزارة الرياضة (عن بعد) وشهدت حضور أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية (النصاب القانوني). واستهل الرئيس التنفيذي للنادي، راكان الحميدي الاجتماع بالترحيب بالحضور، أعقب ذلك استعراض تقرير مجلس الإدارة ومنجزات النادي وخططه المستقبلية، كما تم عرض التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، المتضمن تفاصيل الإيرادات والمصروفات والموازنة التقديرية للموسم الرياضي 2023-2024. من جهته، قدم رئيس مجلس الإدارة جزيل شكره وتقديره لمقام الوزارة على جهودها ودعمها لأندية الوطن، مثمناً جهود القيادة واهتمامها غير المستغرب بقطاع الرياضة، مثمناً لأعضاء الجمعية حضورهم للاجتماع الالكتروني، الذي يقام لأول مرة عبر بوابة الجمعيات العمومية في منصة وزارة الرياضة، مقدماً شكره وامتنانه لأعضاء الجمعية على حرصهم ودعمهم ووقوفهم الدائم مع ناديهم.