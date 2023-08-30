الإعصار إيداليا يضرب ساحل فلوريدا مصحوبًا برياح عاتية

البلاد : أ ف ب

ضرب الإعصار إيداليا شمال غرب فلوريدا بصفته عاصفة “في غاية الخطورة” من الفئة الثالثة الاربعاء مصحوبًا برياح عاتية تصل سرعتها إلى 205 كلم في الساعة، مع التحذير من آثار كارثية جراء الأمطار الغزيرة التي يحملها.

ووصفت سلطات الولاية الجنوبية إيداليا بأنه ظاهرة نادرة الحدوث في منطقة الساحل الشمالي الغربي بفلوريدا وأمرت بعمليات إجلاء واسعة.

وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأن إيداليا الذي اجتاح غرب كوبا في وقت سابق اشتد ليصبح من الفئة الرابعة على مقياس من خمس فئات عند الساعة 05,00 بتوقيت المنطقة الشرقية (09,00 ت غ) مع وصوله إلى اليابسة حوالي الساعة 7,45 (11,45 ت غ) في منطقة بيغ بيند بفلوريدا.