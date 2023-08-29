مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى يعقد اجتماعه

البلاد- الرياض

عقد مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين اجتماعاً اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض، برئاسة طلال بن عبدالله العبيدي، رئيس مجلس الإدارة المكلف للرابطة وبحضور نائب الرئيس عبدالله الجريوي، وأعضاء مجلس الإدارة؛ بشير القحطاني وسمراء القويز، و خالد الدوسري.

في بداية الاجتماع، شكر المجلس، القيادة الرشيدة – أعزها الله- على ما توليه من اهتمام للقطاع الرياضي، ودعم واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالقطاع الرياضي، وفق طموحات ومستهدفات المجال الرياضي، ودعم الشباب في رؤية المملكة 2030، كما أثنى المجلس على الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة من سمو وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، واهتمامه بكل ما يمكن أن يسهم في نجاح كرة القدم السعودية عامة، ودوري الدرجة الأولى للمحترفين خاصة، كما قدم المجلس شكره لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل على دعمه المتواصل واهتمامه بالمسابقة.



واستهل الاجتماع بإشادة الأعضاء بالانطلاقة المميزة للنسخة الحالية من دوري يلو للموسم الرياضي 2023-2024، ثم افتتح الأعضاء اجتماع المجلس الدوري، والإعلان عن انعقاده بشكل صحيح، واعتماد جدول الأعمال، الذي تضمن عرض تقرير عن إحصائيات عوائد الاستثمار في المسابقة والتطور في أرقام المتابعات.

كما استعرض الاجتماع طلبات الشركات الراغبة بالتجديد أو الانضمام لرعاة الدوري خلال الموسم الحالي 2023/ 2024، كذلك ناقش الاعضاء آلية وكراسة تطوير النقل التلفزيوني للمواسم المقبلة، واختتم الاجتماع بدراسة الوقت المناسب لاعتماد آلية الصعود، وحجز البطاقة الثالثة للمواسم المقبلة، التي سوف تلعب بطريقة المواجهات الحاسمة، ورفع ذلك المقترح من خلال الجمعية العمومية للرابطة قبل عرضها على الاتحاد السعودي لكرة القدم.