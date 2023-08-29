الرياضة بطولة “إم إس دوسري جايم أون” لكرة القدم الإلكترونية تعود إلى السعودية

الرياض – البلاد

تعود بطولة “إم إس دوسري جايم أون” لتضرب موعداً جديداً هذا العام مع عشاق ألعاب الفيديو في المملكة العربية السعودية، وتحديداً كرة القدم الإلكترونية، من خلال سلسلة تصفيات ونهائي وطني بين 10 سبتمبر و15 منه. وتتميّز البطولة التي تحمل اسم النجم العالمي للعبة “فيفا” الإلكترونية مساعد الدوسري الملقب “إم إس دوسري” بصيغتها التفاعلية. فهي تقام وفق نمط منافسات فرق ثنائية يتألف كل منها من لاعبَين. ويجب على اللاعبَين التناوب ضمن الفريق، وهو ما يعني ضرورة أن يقوم كل لاعب بنقل الدور الى زميله في محطات محددة من كل مباراة: بمجرد أن يتلقى فريقهما هدفاً، أو أن يتلقى الفريق بطاقة حمراء، وكذلك بين الشوطين. ويحق للاعبَين بتبديل حر مرة واحدة طوال زمن المباراة. وإن انتهت مجريات الشوطَين بالتعادل، يتم كذلك تبديل الأدوار والانتقال الى صيغة الهدف الذهبي. وفي حال لم يحسم الوقت الإضافي نتيجة المباراة، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، مع تبديل اللاعب بعد كل ركلة. وتتطلّب صيغة اللعبة كذلك أن تخاض المباريات كافة على ملعب ريد بُل أرينا ليبزيغ، وأن تدوم 8 دقائق كحد أقصى. وستزور تصفيات “إم إس دوسري جايم أون” كلاً من الدمام والرياض في 10 و 13سبتمبر على التوالي، قبل النهائي الوطني الذي سيحتضنه مركز “إي سبوت” للألعاب في العاصمة في 15 سبتمبر. وتقام البطولة بالشراكة مع ريد بُل موبايل، سينومي، بالإضافة إلى إي سبوت. ويمكن للراغبين في المشاركة من مختلف أنحاء المملكة التسجيل عبر موقع: https://www.redbull.com/mea-ar/events/ms-dossary-game-on-ksa/