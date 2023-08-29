الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من أمام ضمك

فهد العمودي -خميس مشيط
اقتنص فريق الفتح تعادلًا قاتلًا أمام مضيفه ضمك، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.
سجل هدفي ضمك اللاعب سيساي في الدقيقتين 23 و 45، بينما أحرز هدفي الفتح، اللاعب فراس البريكان في الدقيقتين 60 و90+3.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ضمك إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر، والفتح إلى 5 نقاط في المركز التاسع.
يذكر أن ضمك سيحل ضيفًا على الاتفاق في الجولة الخامسة، بينما يستقبل الفتح فريق الأهلي.
هدددددف!⚽
إسان سيساي يفتتح أول أهداف ضمك#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الفتح| #SSC pic.twitter.com/DU4R6vBQLU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
هدددددف!⚽
إسان سيساي يضيف الهدف الثاني لـ ضمك#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الفتح| #SSC pic.twitter.com/fOSGumC1mJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
هدددددف!⚽
فراس البريكان يقلص الفارق للفتح
ضمك 2 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الفتح | #SSC pic.twitter.com/IrgGq25DK9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023