الرياضة

الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من أمام ضمك

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1445 هـ      29 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

فهد العمودي -خميس مشيط
اقتنص فريق الفتح تعادلًا قاتلًا أمام مضيفه ضمك، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

سجل هدفي ضمك اللاعب سيساي في الدقيقتين 23 و 45، بينما أحرز هدفي الفتح، اللاعب فراس البريكان في الدقيقتين 60 و90+3.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ضمك إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر، والفتح إلى 5 نقاط في المركز التاسع.

يذكر أن ضمك سيحل ضيفًا على الاتفاق في الجولة الخامسة، بينما يستقبل الفتح فريق الأهلي.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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