الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الخليج والحزم

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1445 هـ      29 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم التعادل الإيجابي لقاء فريق الخليج مع نظيره الحزم بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2023-2024”.

سجل البرتغالي فابيو مارتينيز هدف الخليج في الدقيقة 22، ورد فينسويس سوزا بهدف التعادل لصالح الحزم من ركلة جزاء في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى نقطتين من 4 مباريات، ليحتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن الحزم، الذي يحتل المركز السادس عشر.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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