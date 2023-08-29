التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الخليج والحزم

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل الإيجابي لقاء فريق الخليج مع نظيره الحزم بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2023-2024”.
سجل البرتغالي فابيو مارتينيز هدف الخليج في الدقيقة 22، ورد فينسويس سوزا بهدف التعادل لصالح الحزم من ركلة جزاء في الدقيقة 61 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى نقطتين من 4 مباريات، ليحتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن الحزم، الذي يحتل المركز السادس عشر.