الرياضة

الأهلي يكرم وفادة الطائي بثنائية

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1445 هـ      29 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- ريان أبوهبرة

واصل فريق الأهلي سلسلة عروضه القوية وتغلب على ضيفه الطائي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقد حصل ألفا سيميدو، لاعب نادي الطائي، حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة “35” من زمن اللقاء.

افتتح الدولي الجزائري رياض محرز، التهديف للنادي الأهلي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة” 39″ من زمن اللقاء.

وأضاف الإيفواري فرانك كيسيه الهدف الثاني للنادي الأهلي من تسديدة قوية بالقدم اليسرى في الدقيقة “59” من زمن اللقاء.

بهذا الفوز، رفع الأهلي، رصيده إلى 12 نقطة في وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين خلف الاتحاد المتصدر بفارق الأهداف، بينما ظل الطائي في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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