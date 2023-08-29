الأهلي يكرم وفادة الطائي بثنائية

محمود العوضي- جدة
تصوير- ريان أبوهبرة
واصل فريق الأهلي سلسلة عروضه القوية وتغلب على ضيفه الطائي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقد حصل ألفا سيميدو، لاعب نادي الطائي، حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة “35” من زمن اللقاء.
افتتح الدولي الجزائري رياض محرز، التهديف للنادي الأهلي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة” 39″ من زمن اللقاء.
وأضاف الإيفواري فرانك كيسيه الهدف الثاني للنادي الأهلي من تسديدة قوية بالقدم اليسرى في الدقيقة “59” من زمن اللقاء.
بهذا الفوز، رفع الأهلي، رصيده إلى 12 نقطة في وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين خلف الاتحاد المتصدر بفارق الأهداف، بينما ظل الطائي في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.
رياض محرز يفتتح التسجيل في المباراة🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الطائي | #SSC pic.twitter.com/ZNOUwCA5s0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
كيسيه يمنح الأهلي ثاني الأهداف 🔥⚽⚽#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الطائي | #SSC pic.twitter.com/w9Biooy054
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023