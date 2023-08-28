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محافظ جدة يُدشن المبادرة التعليمية لجمعية رعاية الأيتام

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1445 هـ      28 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، مبادرة جمعية أيتام جدة التعليمية، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بجدة سعد الغامدي.

 وتتضمن المبادرة تسليم 2814 جهازاً تعليمياً للطلاب الأيتام بالمراحل الدراسية في محافظة جدة, إضافة إلى تقديم قسائم شرائية مخصصة للمستلزمات التعليمية والمدرسية.

 وسلّم سموّه عدداً من الأجهزة للطلبة والطالبات الأيتام، مؤكداً على أهمية دور الجمعية في تقديم الرعاية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً.

 وتهدف المبادرة والمدعومة من منصة إحسان إلى الإسهام في مساعدة أسر الأيتام، وتنمية مهاراتهم التعليمية، وتوفير الأجهزة التعليمة التي تساعدهم في تحقيق أفضل المستويات التعليمية، وتلبية حاجة الأسرة.

 يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة تابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تخدم أكثر من 6 آلاف مستفيد في محافظة جدة من خلال البرامج التنموية وخدمات الرعاية، علاوة على عقدها شراكات مع مختلف القطاعات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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