في دوري يلو.. القادسية يصعق الباطن.. وهجر يستعيد توازنه

حائل- خالد الحامد
خطف فريق القادسية فوزًا مثيرًا في الثواني الأخيرة على الباطن (2-1)، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
تقدم الباطن عن طريق مامادو سورو، وأدرك التعادل للقادسية إبراهيم محنشي، ثم سجل السنغالي مباي ديالي هدف الفوز. وشهدت المباراة طرد مدافع الباطن حسن الجبيري.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن يلو بفارق الأهداف عن المتصدر، بينما تجمد رصيد الباطن عند 3 نقاط في المركز العاشر.