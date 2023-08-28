الرياضة

في دوري يلو.. القادسية يصعق الباطن.. وهجر يستعيد توازنه

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1445 هـ      28 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
خطف فريق القادسية فوزًا مثيرًا في الثواني الأخيرة على الباطن (2-1)، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
تقدم الباطن عن طريق مامادو سورو، وأدرك التعادل للقادسية إبراهيم محنشي، ثم سجل السنغالي مباي ديالي هدف الفوز. وشهدت المباراة طرد مدافع الباطن حسن الجبيري.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى 9 نقاط  في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن يلو بفارق الأهداف عن المتصدر، بينما تجمد رصيد الباطن عند 3 نقاط  في المركز العاشر.

 

وعلى ملعبه بالأحساء، استعاد فريق هجر توازنه بعد فوزه على ضيفه الصفا 2-0. أحرز هدفي هجر أدريانو من ركلة جزاء، وطلال مجرشي . وشهدت المباراة طرد لاعب الصفا خالد الشمراني؛ ليرفع هجر رصيده إلى 3 نقاط متقدمًا للمركز الثاني عشر، بينما بقى الصفا على رصيده بلا نقاط بالمركز قبل الأخير.

وفي حفر الباطن، حسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مواجهة القيصومة والجندل في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الباطن. سجل للقيصومة لوكاس دياز من ركلة جزاء، وتعادل للجندل روبسون ديبولا.

بهذه النتيجة، أصبح رصيد القيصومة نقطتين بالمركز الرابع عشر، وحصل الجندل على أول نقطة بالدوري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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