1023 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ

جدة ــ ياسر خليل

كثفت فرق التفتيش التابعة لادارة الأسواق والمسالخ جولاتها الميدانية على اسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة بلغت خلال هذا الشهر ” 1023″ جولة ، هدفت الى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، ولرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.



واكد مدير أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني ان الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ، و أن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية، إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل، والتأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع (مدى)، مؤكدا أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضار أو اللحوم والأسماك حسب السوق أو المسلخ وتداولها بطرق صحية .



وأضاف: “الجولات الرقابية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية على كل الأسواق المركزية بالمنطقة” ؛ واسفرت تلك الجولات عن توجيه أكثر من 321 انذار ومخالفة .

من جهته شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالانابة المهندس وليد إبراهيم ال دغيس على المختصين بقسم الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقاً للخطط التنفيذية .

وحاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.