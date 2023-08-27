أحلام تشعل مسرح جدة

البلاد- ياسر خليل

افتتحت الفنانة أحلام الشامسي حفلها بالترحيب بأهل جدة على اغنية ” تدري ليش أزعل عليك ” كما رحبت الفنانة أحلام بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ” وليد فايد “وتغنت بمجموعة الأغاني الطربية من ضمنها أغنية “لا بارك الله في الغياب ، عشان الحب ، تحس فيني ، حبني او حب غيري ، كأني عمري ما حبيت ، حزين ، مثير ، بغيضك ،وياك وياك ” وتفاعل الجمهور مع احلام وجمال كلماتها ،وعبرت لجمهورها “ودي اخمكم كلكم ياللي فوق و سعيدة اليوم بوجود فاهد و بناتي و زوجي ابو محمد ” .



ورحبت الفنانة أحلام بنجمة سعودي ايدل الفنانة همس فكري بتواجدها في الحفل معربة عن املها في ان تراها بنت جدة ، كما اهدتها أحدى المعجبات مروحة . الجدير بالذكر ان حلم أمسية غنائية عاشها جمهور جدة مع الفنانة أحلام ، اصبح حقيقة لجمهور جدة الذي تطلع لحضورها منذ فترة طويلة ، حيث فاجأت الفنانة أحلام جمهورها بمشاركة دويتو جمعها مع الفنانة همس فكري في أغنية ” أكثر من أول احبك “، و شكرت الفنانة أحلام المستشار تركي ال شيخ و الشركة المنظمة وعبرت عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير وجولة المملكة .