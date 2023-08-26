الرياضة مصدر مسؤول في تنظيم دخول الجماهير لـ” البلاد”: لا علاقة لنا بمنع جماهير الأهلي من الألعاب النارية

بخيت الزهراني- جدة

كشف مصدر مسؤول في تنظيم دخول الجماهير للملاعب – رفض ذكر اسمه- ردًا على ما ذكره رئيس رابطة الأهلي عقب مباراة فريقه أمام الأخدود، الذي اشتكى فيه من تباين في تنظيم دخول جماهير الأندية، بين ملعب وآخر؛ من حيث السماح ببعض أدوات التشجيع في ملعب ما، ورفضها في ملعب آخر، مطالبًا بتوحيد القرارات وتطبيق اللائحة على الجميع. حيث كشف المصدر أن السماح بدخول الألعاب النارية يحتاج من إدارة النادي مخاطبة وزارة الداخلية؛ لأخذ إذن بذلك، أما ما يخص الأعلام الكبيرة، فإذا كانت لا تحتوي على عبارات أو رسومات مسيئة، فليس من حق أحد منعها. أما المايكات، فحسب اللائحة، كل رابطة مصرح لها بمايك واحد، ويكون على البطارية، وليس الكهرباء، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به جماهير الأهلي لدعم ناديها، والتسويق بشكل عام لدوري روشن السعودي، الذي بات اليوم محط أنظار العالم؛ من خلال حضورها وتشجيعها المميز، الذي بات حديث الجميع.