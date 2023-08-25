الرياضة مركز حائل للصم يتوج ببطولة المملكة لخماسيات كرة القدم

البلاد- أبها

توج مركز حائل للصم ببطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم، التي اختتمت اليوم الجمعة على الصالة الرياضية بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، بمشاركة 12 فريقا من أندية ومراكز الصم في المملكة. وتم تتويجه بعد فوزه في المباراة النهائية على مركز القطيف للصم بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد بن محمد القحطاني بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة؛ حيث سلم مركز حائل للصم كأس البطولة والميداليات الذهبية. بينما تسلم لاعبو مركز القطيف للصم الميداليات الفضية، ولاعبو مركز الطائف للصم الميداليات البرونزية، بعد بعد فوزه في مباراة المركز الثالث والرابع بركلات الترجيح على نادي الدمام للصم بنتيجة تسعة مقابل سبعة أهداف.