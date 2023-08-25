رونالدو يقود النصر للتغلب على الفتح بخماسية

محمود العوضي- جدة
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر لتحقيق فوز كبير ومستحق على مضيفه الفتح بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الإحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
سيطر فريق النصر على مجريات اللعب خلال معظم أوقات المباراة، وسط تراجع دفاعي غير مبرر من أصحاب الأرض.
جاءت أهداف النصر عن طريق كريستيانو رونالدو (هاتريك)، والسنغالي ساديو ماني هدفين.
بهذا الفوز،ـ يحقق النصر أول 3 نقاط في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بالكعب من رونالدو..
ماني يفتتح أول الأهداف للنصر ⚽
الفتح 0 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/0uqiqkDcO3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023
هدددددف!⚽
رأسية رونالدو تعلن الهدف الثاني للنصر🔥⚽️
الفتح 0 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/uAZMoeRBJq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023
هدددددف!⚽
رونالدو يضيف الهدف الثالث للنصر⚽️🔥
الفتح 0 × 3 النصر#دوري_روشن_السعودي#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/pqvnkyKNqY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023
هدددددف!⚽
رأسية من ماني.. وهدف رابع نصراوي ⚽
الفتح 0 × 4 النصر#دوري_روشن_السعودي#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/shTJ8iSQpA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023
هدددددف!⚽
🔥رونالدو.. هاتريك ⚽⚽⚽
الفتح 0 × 5 النصر#دوري_روشن_السعودي#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/XfhYmKud1T
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023
هاتـريك 🐐🇵🇹#الفتح_النصر | #yallaRSL pic.twitter.com/ddZkYvBOW1
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 25, 2023