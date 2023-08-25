الرياضة

رونالدو يقود النصر للتغلب على الفتح بخماسية

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1445 هـ      25 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر لتحقيق فوز كبير ومستحق على مضيفه الفتح بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الإحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سيطر فريق النصر على مجريات اللعب خلال معظم أوقات المباراة، وسط تراجع دفاعي غير مبرر من أصحاب الأرض.

جاءت أهداف النصر عن طريق كريستيانو رونالدو (هاتريك)، والسنغالي ساديو ماني هدفين.
بهذا الفوز،ـ يحقق النصر أول 3 نقاط في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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