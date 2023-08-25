الشباب يتعادل مع ضمك 1/1

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الشباب نتائجه السلبية، وسقط في فخ التعادل أمام ضمك، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن.
سجل اللاعب جورج نكودو الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل فهد المولد لفريق الشباب في الدقيقة 89.
بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، وخلفه الشباب في المركز الرابع عشر بنفس عدد النقاط.
هدف أول لضمك عن طريق نكودو⚽#دوري_روشن_السعودي#الشباب_ضمك | #SSC pic.twitter.com/3XgQGgX3OU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023
رأسية المولد تعادل النتيجة للشباب ⚽#دوري_روشن_السعودي#الشباب_ضمك | #SSC pic.twitter.com/ez4eLzlIME
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023