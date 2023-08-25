الرياضة

الشباب يتعادل مع ضمك 1/1

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1445 هـ      25 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الشباب نتائجه السلبية، وسقط في فخ التعادل أمام ضمك، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن.

سجل اللاعب جورج نكودو الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل فهد المولد لفريق الشباب في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، وخلفه الشباب في المركز الرابع عشر بنفس عدد النقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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