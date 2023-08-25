الرئيسية
/
/
/
/
/
التعاون يهزم أبها بهدف كاسترو
الأولى الرياضة

التعاون يهزم أبها بهدف كاسترو

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1445 هـ      25 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

نجح فريق التعاون في حصد 3 نقاط مهمة بعدما  حقق الفوز على نظيره أبها، بهدف وحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب التعاون في بريدة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن.

سجل ماتيوس كاسترو هدف المباراة الوحيد لفريق التعاون في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.