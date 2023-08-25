التعاون يهزم أبها بهدف كاسترو

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
نجح فريق التعاون في حصد 3 نقاط مهمة بعدما حقق الفوز على نظيره أبها، بهدف وحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب التعاون في بريدة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن.
سجل ماتيوس كاسترو هدف المباراة الوحيد لفريق التعاون في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.
كاسترو يفتتح تسجيل التعاون 85' #دوري_روشن_السعودي#التعاون_أبها | #SSC pic.twitter.com/5AGJoMvXkv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023