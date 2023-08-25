أخضر السيدات الرابع آسيويًا في تصنيف الـ FiFA

البلاد- جدة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجمعة، التصنيف الشهري لمنتخبات السيدات حول العالم، ليشهد تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات مركزين.

جاء أخضر السيدات في المركز الـ172 بعد أن كان في المركز 170 خلال التصنيف الشهري الأخير. واحتل المنتخب السعودي للسيدات المركز الرابع آسيويا، بعدما تصدر المنتخب الياباني التصنيف، تلاه المنتخبان الأسترالي والصيني في المركزين الثاني والثالث. ودخل أخضر السيدات تصنيف “فيفا” في مارس الماضي، وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه.