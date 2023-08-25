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أخضر السيدات الرابع آسيويًا في تصنيف الـ FiFA
الرياضة

أخضر السيدات الرابع آسيويًا في تصنيف الـ FiFA

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1445 هـ      25 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجمعة، التصنيف الشهري لمنتخبات السيدات حول العالم، ليشهد تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات مركزين.

جاء أخضر السيدات في المركز الـ172 بعد أن كان في المركز 170 خلال التصنيف الشهري الأخير.

واحتل المنتخب السعودي للسيدات المركز الرابع آسيويا، بعدما تصدر المنتخب الياباني التصنيف، تلاه المنتخبان الأسترالي والصيني في المركزين الثاني والثالث.

ودخل أخضر السيدات تصنيف “فيفا” في مارس الماضي، وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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