القادسية يتصدر” يلو”.. والعدالة ينتصر

حائل- خالد الحامد
تمكن فريق القادسية من اقتناص ثلاث نقاط مهمة ، بعد الفوز على الجندل بهدف دون مقابل في المباراة، التي جمعتهما على ملعب العروبة بالجوف.
سجل هدف المباراة الوحيد البيروفي كاريلو في الدقيقة (27) من زمن الشوط الأول.
وأودع القادسية النقطة السادسة في رصيده متصدرًا الترتيب” مؤقتًا” بينما بقي الجندل بدون نقاط بالمركز الأخير.
كما حقق العدالة انتصاره الأول في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه على منافسه العروبة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر.
سجل هدف العدالة عبدالكريم يودا في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، يصبح رصيد العدالة 3 نقاط بالمركز الثامن، وبقي العروبة عند 3 نقاط متراجعًا للمركز الثالث.
وفي الرس، رفض فريق النجمة الهزيمة من مضيفه الخلود بعد أن تعادل معه 2/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الحزم.
سجل للخلود محمد صوعان د 65، وآرثر د 70 (جزائية) فيما أحرز للنجمة فيصل المطيري (د 79) وريان المطيري( د 90.+6) وشهدت المباراة طرد لاعب الخلود ماريانو فاسكيز( د 59). بهذه النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى نقطة والنجمة إلى نقطتين.
د28‘⚽️ هدف لـ @Alqadsiah
أندريه كاريلو يفتتح التسجيل 👏#الجندل_القادسية
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/hJoHuQHeph
— دوري يلو (@FDL_KSA) August 20, 2023