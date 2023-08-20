الرياضة منتخب الصالات يختتم معسكر الدمام

الرياض – هاني البشر اختتم المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت سن 23 عامًا معسكره التدريبي الداخلي، الذي أقيم في مدينة الدمام، واستمر لمدة 7 أيام، وذلك استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات والمشاركات المقبلة. وكان أخضر الصالات تحت 23 عامًا، قد خاض مباراتين وديتين في معسكره، حيث جمعته المباراة الأولى بنجوم فرق المنطقة الشرقية لكرة قدم الصالات، وانتهت بفوز الأخضر بنتيجة 4-3، كما تغلب في المباراة الودية الثانية على فريق الترجي بنتيجة 4-2. يذكر أن منتخب أخضر الصالات تحت سن 23 عامًا الذي يشرف عليه المدرب الوطني عبدالله الشهري، قد اختار اللاعبين من التجمعات، التي أقيمت في عدد من مناطق المملكة، وبلغ عددهم 21 لاعبًا وهم: سعد بن كليب وعبدالرحمن الدهان ودليم الدوسري وسعيد الغامدي وعبدالله الخميس وحسن كعبي وفهد السميري وأسامة باعقيل وفهد القاسم وعبدالله غروي وعبدالعزيز الدبل وناصر البيشي ومبارك الدوسري وعبدالله العتيبي ونايف الموسى وعبدالله جمال وحسين الخميس وخالد المولد وأسامة سلامة وعلي الغانمي وعبدالله الدوسري.